Federatia Sanitas picheteaza joi Guvernul Romaniei, solicitand reluarea dialogului social pentru ca noile teme cu impact major asupra veniturilor salariatilor din sistemul bugetar, lansate in spatiul public in ultima saptamana, sa poata fi dezbatute si negociate intr-un cadru democratic. "Membrii Sanitas, salariati din Sanatate si Asistenta Sociala, vor fi maine in strada pentru a sustine revendicarile noastre la care nu vom renunta cu atat mai mult cu cat aceeasi reprezentanti ai coalitiei de guvernare de astazi, aflati anul trecut tot in pozitii de conducere la nivelul Guvernului Romaniei, ne-au…