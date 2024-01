Stiri pe aceeasi tema

- 500 de sindicaliști de la Romgaz Mediaș anunța ca vor protesta luni in fața instituției, anunța, vineri, Sindicatul Liber Romgaz.Sindicatul Liber Romgaz anunța ca luni, in 29 ianuarie, 500 de sindicaliști vor protesta la sediul societații fața de intenția de micșorarea a salariilor de incadrare cu…

- Salariati ai OMV Petrom au pichetat joi sediul central al companiei in speranta ca eforturile lor vor determina administratia sa reevalueze oferta salariala, astfel incat sa fie evitata situatia ca angajatii sa fie privati de protectia unui Contract Colectiv de Munca, care expira la data de 31 decembrie…

- 230 de angajați ai Minprest devin șomeri, daca CEO nu renunța la reducerea cu 20% a bugetului. Angajații prestatorului de servicii al Complexului Energetic Oltenia, Minprest Serv Rovinari ies in strada. Protestul este programat marți, de la ora 1.,00. Mitingul va avea loc in Piața Prefecturii din Targu…

- Dupa cum bine se știe, guvernul lui Nicolae Ciuca introducea un quantum de 200 de lei, la salariul minim, dar fara a fi impozitat. Dar acum, conform unor surse guvernamentale, daca nu se gassc soluții, salariile s-ar putea micsora de la 1 ianuarie 2024, iar asta ar fi o mare lovitura pentru acesti romani.…

- Urmare grevei de avertisment din data de 15 septembrie 2023, reprezentantii Guvernului anuntau creionarea unui plan pentru: finantarea strategica si coerenta a caii ferate in vederea readucerii infrastructurii feroviare romanesti la parametrii tehnici proiectati; impulsionarea investitiilor in material…

- Membrii sindicatelor afiliate Federatiei Sindicatelor din Ministerul Muncii declanseaza greva de avertisment, miercuri, in intervalul orar 8:00 -10:00, in semn de protest fata de conditiile de munca.

- In data de 22 noiembrie 2023, in intervalul orar 08 -10, membrii sindicatelor afiliate Federației Sindicatelor din Ministerul Muncii vor declanșa greva de avertisment in semn de protest fața de condițiile actuale de munca, a deficitului de personal, a salariilor inechitabile și fața de neplata orelor…

- Silvicultorii anunta un protest in fata sediului Guvernului, in 16 noiembrie, fiind nemultumiti de noua lege a pensiilor. Ei reclama abrogarea posibilitatii de incadrare a anumitor locuri de munca din silvicultura la conditii speciale de munca, fapt ce facea posibila reducerea varstei de pensionare…