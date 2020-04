Sindicalistii din Politie critica protocolul lui Vela cu BOR: Este jalnic si nelegal. Sfanta amenda, nu Sfanta lumina!

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul polițiștilor „Diamantul” ironizeaza decizia de distribuire a Luminii Sfinte de la Ierusalim de catre patrulele MAI: „Urmeaza ca ministrul Vela sa incheie un protocol și cu Germania, prin care polițiștii romani urmeaza sa plece o luna la cules de sparanghel”. Despre protocolul incheiat intre…

- Sindicaliștii susțin ca protocolul dintre MAI si BOR este "jalnic și nelegal": „E de mirare ca ministrul MAI nu a aflat pana acum ca el conduce ministerul și polițiștii doar prin ordine și instrucțiuni, date in exercitarea atribuțiilor legale. (...) Mai de mirare este ca ministrul nu știe nici pana…

- Deputatul PNL a relatat un mesaj extrem de dur primit aseara de la o prietena dupa ce Guvernul a anunțat modul in care credincioșii ortodocși vor putea celebra Paștele."Prietena mea, absolventa de Teologie, ma suna: "Sunteți niște cretini! Incalcați porunca a 6-a, sa nu ucizi! Asta faceți voi acum cu…

- Veste buna din partea autoritaților! Ne vom putea "impartași" sufletele cu fanta Lumina in noaptea de Inviere. Lumina va fi distribuita de catre polițiștii, jandarmii și preoții care vor supraveghea strazile in noaptea sfanta.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți seara, ca romanii vor putea primi Paști vineri și sambata, iar distribuirea Luminii Sfinte de la Ierusalim se va face de catre voluntari și de catre patrulele MAI, in urma unui acord cu Biserica Ortodoxa Romana.Marcel Vela a spus ca le mulțumește…

- Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste. Ministerul de Interne va ajuta Biserica Ortodoxa sa imparta credinciosilor Lumina Sfanta in seara Invierii. Ministrul de interne, Marcel Vela, a precizat,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ce reguli trebuie sa urmeze romanii, pentru Noaptea de Inviere. In acest sens, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a facut mai multe precizari. ”Vom ajuta BOR la impartirea sfintelor Pasti si a luminii sfinte aduse de la Ierusalim in seara Invierii.…

- Marți sau miercuri va fi emisa o noua ordonanța militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la sarbatorile pascale, a anunțat, marți, ministrul de Interne, Marcel Vela. „Astazi sau maine (marți sau miercuri – n.red.), dar nu noi restrictii. Noi exceptii. Sa privim jumatatea plina…