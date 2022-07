Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) atrage atenția ministrului Catalin Predoiu ca polițiștii din penitenciare vor bloca activitatea inchisorilor din cauza lipsei de reacție a acestuia vizavi de problemele din inchisori. Sindicaliștii anunța ca Penitenciarul Vaslui și Penitenciarul Deva sunt primele inchisori in care angajații vor face exces de zel in indeplinirea sarcinilor […] The post Sindicalistii din penitenciare se revolta si intra in greva fata de Ministerul Justiției first appeared on Ziarul National .