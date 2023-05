Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Administratie Publica si Asistenta Sociala au decis declansarea protestelor din cauza salariilor. Calendarul acțiunilor va fi stabilit dupa 1 iunie. 20.000 de angajați ar urma sa intre in greva.

- Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit programul actiunilor de protest si va incepe strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale, in 15 iunie, a declarat, pentru AGERPRES, Viorel Husanu, presedintele Sanitas Bucuresti. Astfel, in data de 23 mai, de la ora 11:00, va avea loc…

- Indragita interpreta Dida Dragan a vorbit recent despre viața sa din prezent, dezvaluind ca a revenit in țara sa natala pentru mai multe proiecte. Iata despre ce este vorba și ce spune artista despre Romania, dupa ce in urma cu mai mulți ani a decis sa se mute in Elveția.

- Profesorii vor ieși in strada, din nou, pentru a protesta impotriva salariilor mici. Sindicaliștii au anunțat programul protestelor: „Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie „SPIRU HARET” anunta organizarea mai multor actiuni de pichetare a prefecturilor judetene.…

- Vești din Parlament. Vizeaza fotoliul de președinte al Consiliul National al Audiovizualului (CNA), propunere ce a fost supusa marți la vot. Concret, Plenul Parlamentului a decis, marti, numirea Monicai Gubernat in functia de presedinte al Consiliului National al Audiovizualului, noteaza Agerpres. A…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, marti, declansarea valului de proteste in sistemul de invatamant romanesc. Angajatii din educatie reclama ca se confrunta cu o serie de probleme care nu si-au gasit rezolvarea din partea autoritatilor. "Joi, 2 martie 2023, incepand cu ora 14.30,…

- Platforma Demnitate și Adevar a anunțat ca a luat decizia sa participe la alegerile locale din Chișinau, din toamna anului 2023, sub brandul politic propriu. Anunțul in acest sens a fost facut de președintele formațiunii, Dinu Plingau, in cadrul unei conferințe de presa, care a aut loc dupa ședința…