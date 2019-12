Sindicalistii dau detalii despre intalnirea cu Orban pe salariul minim: Ce propunere au avut si ce le-a raspuns premierul

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Cartel Alfa si ai Blocului National Sindical au anuntat marti, in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, ca nu agreeaza formulele 2 si 3 de calcul pentru stabilirea salariului minim si au recomandat corectii pentru prima varianta. In cadrul intalnirii desfasurate…

- Sindicatele agreeaza doar o formula de majorare a salariului minim, din cele trei propuse de Guvern. La cat ar putea ajunge venitul minim in 2020 Reprezentantii Cartel Alfa si ai Blocului National Sindical au anuntat marti, in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, ca nu agreeaza…

- Sindicatele nu sunt de acord cu varianta propusa de Guvern pentru salariul minim, deoarece formula de calcul ar duce la inghețarea lui, intr-o perioada de timp. Liderii de sindicate s-au intalnit, marți, la Palatul Victoria, cu premierul Ludovic Orban, cu cancelarul Ionel Danca și cu minitrul Muncii,…

- Liderii de sindicate s-au intalnit, marți, la Palatul Victoria, cu premierul Ludovic Orban, cu cancelarul Ionel Danca și cu minitrul Muncii, Violeta Alexandru, in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, pentru dezbaterile pe tema salariului minim. Președintele Cartel Alfa Bogdan…

- Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a prezentat marți, la Palatul Victoria, intr-o conferința de presa, care sunt cele 3 scenarii discutate de Guvern, in cadrul Consiliului Național Tripartit, pentru majorarea salariului minim brut pe țara din 2020. Formula finala nu a fost inca stabilita.…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, si seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, au oferit, marti, la finalul reuniunii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, detalii despre cele trei scenarii posibile pentru majorarea salariului minim. In mod concret, Ionel Danca a explicat…

- "Imbunatatirea vietii romanilor a fost obiectivul central al guvernarii noastre. Am lua masuri pentru cresterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale si a salariilor. Am fost preocupati sa majoram salariul minim brut pe tara garantat in plata, astfel incat cetatenii sa fie corect platiti pentru…

- Blocul National Sindical a sustinut in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, desfasurat, luni, la Palatul Victoria, ca salariul minim brut pe economie, de la 1 ianuarie 2020, sa fie 2.495 de lei, fata de propunerea Guvernului - 2.262 de lei, a declarat presedintele Blocului…