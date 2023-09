Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, i-a transmis „sincere multumiri” presedintelui rus, Vladimir Putin, in timpul calatoriei sale de intoarcere dupa o vizita de aproape o saptamana in Rusia, au informat luni media de stat, citate de France Presse, potrivit Agerpres.

- Fotografiile vizitei lui Kim Jong Un in Rusia arata un tanar inarmat cu un blocnotes urmaridu-l pe liderul nord-coreean peste tot si trascriindiu-i de mana cuvintele. Kim Jong Un a sosit in Rusia la inceputul saptamanii, in prima sa deplasare in strainatate de la inceputul pandemei de Covid-19.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a primit veste antiglonț și drone ca daruri atunci cand acesta a parasit Rusia, noteaza CNN. Desparțirea a incununat o vizita rara de șase zile, in cadrul careia a purtat discuții cu omologul rus Vladimir Putin, ridicand posibilitatea ca țara pe care o conduce, Coreea…

- Kim Jong Un a ajuns vineri dimineața in orașul aflat in estul Rusiei. Trenul sau blindat a sosit in gara orașului Komsomolsk pe Amur, unde liderul nord-coreean a fost intampinat de oficialii locali, scrie News.ro.Dupa o scurta ceremonie, el a plecat cu o mașina. Conform programului zilei, Kim Jong…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a invitat, miercuri, in cadrul unei intalniri, pe Vladimir Putin sa viziteze Coreea de Nord, iar președintele rus a acceptat invitația, transmite agenția nord-coreeana KCNA, citata de agenția rusa de presa Interfax.„La sfarșitul recepției, Kim Jong-un l-a invitat cu…

- UPDATE 5:00 – Liderul nord-coreean Kim Jong Un a intrat, marti dimineata, pe teritoriul Rusiei, a anuntat Ministerul Apararii din Coreea de Sud, relateaza AFP. “Ministerul Apararii Nationale considera ca liderul nord-coreean Kim Jong Un a intrat in Rusia in aceasta dimineata cu un tren privat”, a declarat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un pare sa fi plecat spre Rusia pentru o intalnire cu presedintele Vladimir Putin, a relatat luni postul de televiziune sud-coreean YTN, citand surse guvernamentale anonime, potrivit Reuters. Kim s-ar indrepta catre frontiera de nord-est a tarii sale la bordul unui tren…

- Serviciul National de Informatii al Coreei de Sud (NIS) crede ca liderul nord-coreean, Kim Jong Un, ar putea opta pentru o „ruta diferita” fata de cea folosita anterior pentru a vizita Rusia in vederea unui presupus summit cu presedintele Vladimir Putin, a declarat joi un parlamentar sud-coreean, citat…