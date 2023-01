Stiri pe aceeasi tema

- Erwan Joliff, francezul din Cobor (Brașov), care este și consilier județean, a relatat experiența sa la o manifestare festiva organizata de Consiliul Județean. Joliff a constatat ca sarbatoarea politico-administrativa semana cu o nunta.

Doi bloggeri americani stabiliți in urma cu șapte ani la Brașov au vorbit pe YouTube despre zece lucruri din Romania care i-ar șoca pe americani, potrivit Adevarul.

Romania da aproape jumatate (45%) din nașterile inregistrate in randul fetelor cu varste mai mici de 15 ani in Uniunea Europeana. In anul 2020, 731 de fete cu varsta sub 15 ani au devenit mame, cele mai multe fiind din județele Mureș, Bihor, Dolj și Brașov.

Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca cel de-al doilea convoi cu tehnica militara franceza constand intr-o companie de tancuri Leclerc a ajuns, miercuri, pe calea ferata in gara Voila, judetul Brasov, potrivit news.ro.

Muzeul Casa Muresenilor din Brasov a lansat, joi, in premiera pentru institutiile culturale din Romania, turul virtual gamificat al expozitiei permanente, intitulat "Secretul familiei Muresianu".

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut un "laudatio" pentru ministrul Familiei, Gabriela Firea, cea care a reușit sa semneze ultimele doua contracte din pachetul "Sprijin pentru Romania". Este vorba despre proiecte care sunt dedicate tinerilor și familiilor nou intemeiate.

Seminarul "Aderarea Romaniei la OCDE: Conventia anti-mita. Experienta italiana" a avut loc luni, la Ambasada Italiei la Bucuresti, cu participarea secretarului de stat in MAE Luca Niculescu, informeaza un comunicat al misiunii diplomatice in Romania transmis marti.