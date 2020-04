Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, anunța anularea SIMULARII examenelor nationale. Monica Anisie, ministrul Educatiei, a declarat luni seara ca simularile examenelor nationale au fost anulate, fiind inlocuite cu testele de antrenament pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a. „Simularile sunt anulate.…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 803 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 27 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Simularile pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 23-27 martie, vor fi amanate, potrivit anunțului facut de ministrul Educației. Masura vine in contextul in care toate unitațile din invațamantul preuniversitar sunt inchise in perioada 11-22 martie. Potrivit…

- Scolile din Romania se inchid de miercuri, 11 martie, pana pe pe 22 martie, cu posibilitatea de prelungire a perioadei in functie de evolutia epidemiei de coronavirus, a anuntat, luni seara, premierul Ludovic Orban. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a precizat ca inca nu a fost luata o decizie privind…