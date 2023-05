Simulare de cutremur la Penitenciarul Târgu Jiu La sediul Penitenciarului Targu Jiu a avut loc marți un exercițiu tactic derulat in colaborare cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj. Activitatea a constat in simularea producerii unui cutremur cu magnitudine mare in apropierea orașului Targu Jiu, care a avut drept consecința fisurarea tavanului unei secții de deținere și producerea unui incendiu la un atelier din cadrul sectorului de deținere, cu degajare puternica de fum, cu risc crescut de posibile pierderi materiale, de afectare a starii de sanatate a persoanelor, precum și de extindere a incendiului la incaperile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deținuți duși la liceu sa le vorbeasca elevilor. Patru deținuți din Targu Jiu au fost prezenți vineri la un liceu din municipiu, sa le vorbeasca elevilor. In conformitate cu Strategia naționala de reintegrare sociala a persoanelor private de libertate 2020-2024, Penitenciarul Targu Jiu, unitate subordonata…

- Pentru a raspunde cat mai repede și eficient in situații de urgența, trebuie sa ne pregatim continuu. Astfel, Pompierii Secției Șimleu Silvaniei au desfașurat marți un exercițiu, cu forțe și mijloace in teren, pentru antrenarea structurilor de intervenție in cazul producerii unui cutremur soldat cu…

- Studenții UCB s-au intalnit cu deținuții din Penitenciarul Targu Jiu. Penitenciarul Targu Jiu a fost luni gazda unei intaniri dintre 28 de studenți ai Facultații de Drept din cadrul Universitații ”Constantin Brancuși” și 21 de deținuți aflați in custodia Penitenciarului Targu Jiu. Studenții au avut…

- Un numar de 15 jandarmi gorjeni, din diferite structuri ale unitații, participa astazi și maine la o activitate de pregatire in acordarea primului ajutor in situații de urgența, sub coordonarea salvatorilor SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj. Activitatile de instruire sustinute…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș a anunțat ca pe parcursul trimestrelor II și III ale anului 2023 Inspecția Muncii din cadrul ITM Maramureș deruleaza o campanie de conștientizare și control in domeniul securitații și sanatații in munca, la angajatorii care desfașoara activitați domeniile…

- Campanie Naționala privind verificarea modului in care angajatorii romani, agenții de munca temporara și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forței de munca respecta prevederile legale referitoare la relațiile de munca și la regimul juridic aplicabil strainilor pe teritoriul…

- Psihologii incadrați in unitațile de invațamant din Targu Jiu nu se omoara sa acorde consiliere de specialitate elevilor afectați psihic de pe urma seismelor din ultima luna. De la reluarea cursurilor, in cel puțin trei randuri elevii din mai multe școli din Targu Jiu au fost evacuați din salile de…

- Este ancheta la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj, in urma organizarii unui concurs de angajare. Procurorii gorjeni incearca sa afle in ce condiții s-a desfașurat concursul și daca acesta a fost fraudat. Potrivit lui Florin Chisim, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații…