Simulare Bacalaureat 2024. Precizări din partea Ministerului Educației: Calendarul testărilor. Ce se întâmplă cu notele Simulare Bacalaureat 2024. Precizari din partea Ministerului Educației: Calendarul testarilor. Ce se intampla cu notele Simulare Bacalaureat 2024. Elevii de clasa a XII-a vor avea simulari de Bacalaureat, in urmatoarea saptamana. Este vorba despre Simularea examenelor naționale din anul școlar 2023 – 2024. Sambata, 2 martie, reprezentații Ministerului Educației au transmis intr-un comunicat de presa o serie de informații utile, cu privire la simularea examenului de bacalaureat. Simularea este organizata […] Citește Simulare Bacalaureat 2024. Precizari din partea Ministerului Educației: Calendarul… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

