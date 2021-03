Simulare bacalaureat 2021. Câți elevi au încercat să fraudeze examenul și au fost prinși Simularea examenului de bacalaureat 2021 a avut loc in perioada 2 – 25 martie. Conform Ministerului Educației, 15 elevi au fost eliminați pentru ca au incercat sa fraudeze examenul. ​Date despre simularea examenului de bacalaureat 2021 Luni, 22 martie 2021, a avut loc proba scrisa la Limba și literatura romana. Au fost prezenți 112.153 de elevi.Nu au putut participa elevii din 78 de unitați de invațamant liceal, aflate in localitați in care rata incidenței cumulate la nivelul unitații este mai mare sau egala cu 6/1000 locuitori (aproximativ 5% din numarul total de unitați). Din cauza unor tentative… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Prezenta la probele scrise ale simularii examenului de bacalaureat, care s-a desfasurat in perioada 22 – 25 martie, a fost semnificativa, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei transmis vineri. Astfel, la proba scrisa la Limba si literatura romana, care a avut loc luni, au fost prezenti…

- Județe precum Harghita, Bistrița-Nasaud, Alba sau Mureș au avut cea mai mare prezența la simularea probelor de bacalaureat. La polul opus se afla Brașov, Timiș și Ilfov. cu multe școli in carantina. Simularea probelor scrise pentru examenul de bacalaureat s-a desfașurat in perioada 22 - 25…

