Simpozion în memoria Părintelui Iustin Pârvu Manastirea Paltin Petru-Voda organizeaza sambata, 11 februarie 2023, un simpozion in memoria Parintelui Iustin Parvu. Manifestarea este prilejuita de implinirea a 104 ani de la nașterea duhovnicului (10 februarie) și 10 ani de trecerea acestuia la viața veșnica (16 iunie). Acțiunea are loc cu participarea medicului neurochirurg Ștefan Mindea, fiu duhovnicesc al parintelui Iustin. In debut va avea loc Sfanta Liturghie oficiata de la ora 9:00 de Preasfințitul Parinte Nichifor Botoșaneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Ierarhul va prezida intalnirea in care mai mulți fii duhovnicești… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei a finalizat pregatirile principale pentru Slujba Bobotezei din ziua praznuirii Botezului Domnului, care va ava loc vineri, 6 ianuarie, in toate bisericile ortodoxe. La Iasi cea mai mare parte din activitate este concentrata in incinta Ansamblului Mitropolitan, urmand…

- Luni, 26 decembrie, in a doua zi de Craciun, Preasfinția Sa Vasile Bizau a celebrat Sfanta Liturghie la biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Satu Mare. Daca in prima zi celebreaza la Baia Mare, in fiecare an, Ierarhul se indreapta a doua zi a sarbatorii Nașterii Domnului la Satu Mare, spre…

- Muzeul Național al Banatului, face, la final de an, o propunere extrem de interesanta vizitatorilor. Expoziția „Memoria obiectelor și cultura urbana din vestul Romaniei” ofera o incursiune in cultura urbana din vestul țarii, din secolele XVIII-XX, iar vizitarea poate avea loc intre zilele de 21 decembrie…

- Astazi, la Parohia Schit Orașeni: PS Nichifor Botoșaneanul va oficia slujba Vecerniei in cinstea Sfantului Nicolae Credincioșii din Botoșani sunt așteptați astazi la Parohia Schit Orașeni, unde Preasfințitul Parinte Nichifor Botoșaneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va oficia slujba Vecerniei…

- LIVE VIDEO| SPECTACOL de reenactment militar inainte de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, la Alba Iulia: „Retragerea cu torțe”, in memoria eroilor neamului SPECTACOL de reenactment militar inainte de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, la Alba Iulia: „Retragerea cu torțe”, in memoria eroilor…

- Patriarhia Romana a anunțat ca și in lacașurile de cult vor fi oficiate, de 1 Decembrie, slujbe cu un caracter special. Astfel, așa cum s-a precizat, de Ziua Nationala a Romaniei, dupa Sfanta Liturghie, in catedralele eparhiale, bisericile parohiale si manastirești din tara, va fi oficiata ”slujba de…

- Preotul Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni, nu mai poate sluji pe durata cat va fi anchetat pentru ca a agresat o femeie in curtea lacasului de cult, au informat, luni, reprezentantii Arhiepiscopiei Iasilor. Pana la finalizarea anchetei, parintele Calistrat este oprit de la slujire. Asta inseamna…

- Parintele Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni, nu mai poate sluji pe durata cercetarilor, a declarat, luni, 14 noiembrie, preotul Constantin Sturzu, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Iașilor. Pe durata in care este oprit de la slujire, preotul nici nu ii mai poate spovedi pe credincioși,…