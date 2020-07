Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a afirmat miercuri ca Guvernul PNL "a produs numai aberatii legislative" si a spus ca nu pot fi luate decizii coerente in Palatul Victoria "printre sticle de whisky si fum de trabuc". "E concurs de influente in guvernarea PNL! Lupta se da, mai nou, intre guvernarea…

- Saptamana cu decizii importante, la Palatul Victoria. Executivul condus de Ludovic Orban trebuie sa stabileasca daca va prelungi starea de alerta.Pe 16 iulie expira starea de alerta, iar, ib cazul unei noi decizii, ar fi a doua prelungire, cu 30 de zile, a acestei situatii exceptionale. Saptamana trecuta,…

- Alfred Simonis, liderul deputatilor PSD, reactioneaza la anuntul facut de Florin Roman, liderul deputatilor PNL, referitor la atacarea la Curtea Constitutionala a legii privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica, act care prevede suspendarea instrainarii…

- Dupa dezbateri aprinse, deputații au adoptat legea de respingere a Ordonanței de Urgența care amana dublarea alocațiilor pentru copii de la 1 august 2020. Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a transmis ca nu copiii ar trebui sa plateasca pentru „combinațiile cinice ale PNL”.

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a transmis luni, de Ziua Copilului, ca Guvernul trebuie sa dubleze alocațiile.Citește și: SURSE - Razboi total pe procentele pierdute de PNL in sondaje . „In fiecare copil se afla o mulțime de superputeri magice: creativitate, curaj, bunatate,…

- Subiectul pensiilor speciale s-a intors in jocul politic dupa ce Curtea Cosntituționala a decis ca abrogarea este neconstituționala. Liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a facut, luni, apel la PNL și la Ludovic Orban pentru adoptarea unei ordonanțe de urgența de impozitare a…

- Liderul grupului deputatilor PSD, Alfred Simonis, a sustinut luni ca dupa 15 mai, in Romania, nu vor mai fi restrictii, pentru ca Guvernul a trimis in Parlament foarte tarziu proiectul de lege privind situatia de alerta, iar documentul nu va putea fi pus in aplicare imediat dupa

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a adus atacuri extrem de dure la adresa premierului Ludovic Orban, dupa ce Guvernul a trimis Parlamentului proiectul de lege privind starea de alerta.Social-democratul i-a transmis premierului ca „este incompetent”, respectiv nu cunoaște prevederile…