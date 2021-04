Stiri pe aceeasi tema

- ”Febra” guvernamentala se transmite și la nivel micro, mai precis la Timișoara. Președintele CJ Timiș, liberalul Alin Nica, ii transmite primarului Timișoarei, USR-istul Dominic Fritz, ca sintagma, ”numai noi oferim spații de carantinare pentru migranți”, nu mai este valabila. Cel puțin de o saptamana,…

- Alfred Simonis acuza ca primarul Dominic Fritz si seful CJT, Alin Nica, s-au inteles sa nu dizolve intregul Consiliul de Administratie de la Piete SA, institutie din care Ioan Nasleu a fost indepartat doar din functia de conducere, nu si din pozitia de membru in consiliu de administrație. Presedintele…

- Cine mai pune mana pe un ziar online a aflat ca doi demnitari locali se cearta de cateva zile. Sfada asta intre Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, și Dominic Fritz, primar al Timișoarei, nu e una ca și cum ar polemiza Andrei Pleșu și Gabriel Liiceanu, sa ramana și ascultatorul cu ceva…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a fost primul invitat din noul sezon al emisiunii PRESSALERT LIVE. Unul dintre subiectele abordate pe larg a fost cel al alegerilor locale din toamna trecuta. „Eu am conștientizat pe tot parcursul vieții, cu toții trebuie sa conștientizam asta, ca la un moment…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, a cerut, luni seara, administratiei timisorene sa vina cu un plan de actiune prin care sa se reduca perioada carantinarii si a efectelor negative ale acesteia asupra sectorului social, economic si educational. Liberalul l-a atacat pe primarul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, a cerut, luni seara, administratiei timisorene sa vina cu un plan de actiune prin care sa se reduca perioada carantinarii si a efectelor negative ale acesteia asupra sectorului social, economic si educational, anunța AGERPRES. Alin Nica…

- Cam in același moment in care primarul Timișoarei, Dominic Fritz, lansa ideea necesitații carantinarii intregului județ, colegul sau de coaliție și deplasari fructuoase la București, Alin Nica, liderul Consiliului Județean Timiș și al filialei locale a PNL, anunța ca nici nu ia in seama o asemenea masura.…

- Șeful PSD Timiș, Alfred Simonis, il ataca dur pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, dupa ce acesta a numit un director condamnat pentru infracțiuni financiare in fruntea societații locale de termoficare. "Nu l-am placut, nu l-am crezut și nici nu l-am votat pe noul primar Dominic…