Stiri pe aceeasi tema

- Viviana și George au fost invitați astazi, in cadrul emisiunii Vorbește Lumea, unde au fost supuși unui test, pentru ca toata lumea sa vada cat de bine se cunosc, dupa cateva luni de relație. Una dintre intrebari a fost, ce ar face Viviana Sposub dacaea și George Burcea s-ar intalni cu un fost iubit…

- Andreea Raicu, relație cu fostul iubit milionar al Madaline Ghenea? Despre viața amoroasa a Andreei Raicu nu s-a mai scris de multa vreme in presa. Asta pana de curand, cand vedeta a declarat ca nu este o femeie singura. Ca exista in viața ei un barbat cu care se vede deja de ceva vreme. Nu a dezvaluit…

- Clipe de coșmar pentru o fosta vedeta Kanal D. Bruneta a fost snopita de bataie, in propria casa, de iubit. A povestit, in detaliul, tot ce s-a intamplat in momentul in care barbatul a „explodat” și s-a napustit cu toata forța asupra ei. Detaliile sunt cutremuratoare! O fosta vedeta Kanal D a fost snopita…

- Larisa Iordache, frumoasa gimnasta care nu a prea avut noroc in dragoste, a marturisit cum trebuie sa fie, dar și ce trebuie sa faca viitorul ei iubit, pentru a avea o relație de durata, așa cum iși dorește.

- A fost una dintre cele mai mari artiste pe care le-a dat Mexicul. Una care a ramas in memoria colectiva gratie autoportretelor sale in culori puternice, pictate intr-un stil suprarealist, arta sa imbinand acest gen cu traditiile indigene. Viata acestei figuri excentrice nu s-a concentrat doar in jurul…

- Dupa ce au ocupat locul 1 in Trending cu „Șefa Banilor”, cei trei artiști revin cu o noua colaborare și lanseaza „Pandant” și „Cel mai bun iubit”, doua single-uri cu videoclip in regia lui Alex Ceaușu. Piesele, compuse de catre Costi Ionița alaturi de Alina Manolache, evidențiaza importanța iubirii…

- Totuși, inainte de a-l cunoaște pe Prințul William, Kate Middleton a mai avut un iubit in studenție. Potrivit spinews.ro, inainte ca membrul familie regale britanice sa apara in viața ei, Kate Middleton a avut o relație cu Rupert Finch, pe cand era stundenta la Universitatea St. Andrew’s. Cei doi s-ar…