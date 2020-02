Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a dat detalii despre relația sa cu generalul (r) SRI Florian Coldea. Acesta a declarat ca s-a intalnit o singura data cu Florian Coldea, cu ocazia unei recepții la Ambasada Franței.

- Guvernul Orban pregateste o ordonanta de urgenta pentru alegerea primarilor in doua tururi, sustin surse guvernamentale pentru Adevarul. OUG ar putea fi adoptata peste doua saptamani, daca PSD va refuza sa puna pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor proiectul de lege identic. Indiferent de modul in…

- Brigitte și Florin Pastrama s-au intors de curand dintr-o vacanța exotica, petrecuta tocmai in Bali. Cei doi au vorbit despre certuri, impacari și desparțiri, dar și despre cea mai mare dorința.

- Cleopatra Stratan a ajuns la varsta de 17 ani și și-a schimbat stilul muzical. Fiica lui Pavel Stratan colaboreaza cu Edward Sanda, iar in spațiul public au aparut informații potrivit carora cei doi ar fi impreuna. Pentru a face lumina in acest caz, artistul a acceptat sa vorbeasca despre relația cu…

- Andreea Antonescu nu și-a incheiat socotelile cu fostul soț, Traian Spak, care nu are timp sa vina in Romania sa divorțeze, dar acest lucru nu o impiedica sa iși vada liniștita de viața. Artista susține ca este fericita alaturi de noul iubit, Ștefan, in ciuda zvonurilor care au circulat zilele acestea,…

- Laura Vass si Sorinel Copilul de Aur s-au bucurat de un succes fantastic in jurul anilor 2005-2008. Piesele lor de dragoste se auzeau din casa fiecarui roman si majoritatea fanilor erau siguri ca cei doi formeaza un cuplu. Care este, de fapt, adevarul?

- Multi au crezut ca Alex Velea a divortat pentru Antonia, insa adevarul este cu totul si cu totul altul. In viata artistului a fost o alta femeie, in vremea cand anunta divortul de Ana, cea care i-a fost sotie.