Simona Halep vs Anett Kontaveit 6-1; 6-1

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a invins-o pe Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA), scor 6-4, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala de la Australian Open 2020. In sferturi, Simona Halep o va intalni pe Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA). Meciul va avea loc miercuri dimineața, de la ora 02:00,…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) joaca miercuri dimineața, de la ora 02:00, cu Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA) in sferturile Australian Open 2020. Romanca a vorbit despre recuperarea energiei, dupa ce la Adelaide spusese ca iși simte picioarele grele. Halep a stat doar 6 ore pe teren. Meciurile…

- ​Organizatorii primului Grand Slam al anului au stabilit programul zilei de miercuri, una în care va avea loc și sfertul de finala dintre Simona Halep și Anett Kontaveit. Astfel, Halep și Kontaveit se vor întâlni în ceea ce va fi primul meci al zilei pe Rod Laver Arena,…

- Simona Halep a dezvaluit cum se relaxeaza in timpul liber. "Ascult muzica in camera, pot spune ca e o superstitie, ascultam aceleasi melodii ca la Wimbledon, repetam asta, poate merge, nu stii niciodata. Merg la plimbare, deoarece imi place sa ma relaxez in oras, sa vad oameni. Ieri, a fost…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat, luni, la Melbourne , in sferturile de finala ale turneului Australian Open. Romanca a trecut in doua seturi belgianca Elise Mertens, cap de serie numarul 16, scor 6-4, 6-4. Halep (28 ani), a patra favorita, s-a impus dupa o ora si…

- Simona Halep considera ca meciul cu Elise Mertens, din optimile Australian Open, a fost cel mai bun al sau de la actualul Grand Slam, subliniind ca va încerca sa ramâna la fel de concentrata si pe viitor, scrie News.ro."Cred ca am facut treaba buna azi, am avut un mental bun,…

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, o intalnește sambata pe kzaha Yulia Putintseva, 38 WTA, in turul 3 (șaisprezecimi) la Australian Open. Este primul duel intre cele doua jucatoare.Halep (28 ani), care a pierdut in optimi la editia de anul trecut la Melbourne si a jucat finala in 2018, a trecut in primele…

- Harriet Dart este un nume care nu spune mare lucru pentru iubitorii tenisului din România, jucatoarea de 23 de ani aflându-se la doar a doua prezența pe tabloul principal de la Australian Open. Cu toate acestea, poate fi o jucatoare periculoasa daca nu i se acorda atenția cuvenita. Simona…