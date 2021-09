Simona Halep: „Vreau să mă detaşez puţin pentru că a fost o emoţie destul de mare şi un stres” Simona Halep a declarat ca in prezent se afla intr-un moment de euforie prelungit, pentru ca e bucuroasa si fericita de ceea ce se intampla in viata ei. De asemenea, a subliniat ca se afla momentul casatoriei a fost de neuitat. Halep a evidențiat toate acestea vineri, la lansarea platformei TennisWin, o retea sociala dedicata iubitorilor de tenis. Jucatoarea a declarat și ca va pleca zilele urmatoare intr-o scurta vacanta. “O sa plec cateva zile, nu pot sa ii spun luna de miere, va fi o saptamana de miere probabil. Vreau sa ma detasez putin pentru ca a fost o emotie destul de mare si un stres.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

