Simona Halep va avea propriul vin și cramă! 14 hectare are podgoria sportivei și va rodi la anul Exclusa din marile competiții dupa ce a fost depistata dopata, Simona Halep se pregatește sa intre pe terenul afacerilor. Marea noastra campioana va bucura romanii pe viitor și prin propriul vin. Ultimele investiții sunt un teren pe care se va construi o brutarie-patiserie, in localitatea Murfatlar, dar și ridicarea unei crame, tot in zona. Loc unde Stere Halep, tatal marii noastre campioane, a achiziționat 14 hectare de vița-de-vie. Simona Halep, care, pana la suspendarea sa provizorie a facut peste 40 de milioane de euro din tenis, va avea in 2023, in primul an de rod al plantației, primul vin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

