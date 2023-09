Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a facut anunțul. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS. ITIA confirma ca un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep…

- Alize Cornet (33 de ani, 79 WTA) o sprijina pe Simona Halep (31 de ani) prin intermediul unei campanii online. Franțuzoaica cere „dreptate pentru Simona” și un verdict cat mai rapid in cazul de dopaj. A trecut mai bine de un an de la ultimul meci jucat de Simona Halep in circuitul WTA. Dubla campioana…

- George Cosac, președintele Federației Romane de Tenis, este ferm convins ca Simona Halep nu va primi o ”pedeapsa indulgenta”, deoarece o astfel de sentința ar pune intr-o poziție sensibila pe cei care o acuza, afirmand ca dețin dovezi solide care atesta dopajul și "inconsistențele" din pașaportul biologic…