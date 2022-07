Simona Halep și Toni Iuruc, nunta anului la cazinoul din Sinaia Simona Halep și Toni Iuruc strang lumea buna la Casino Sinaia. Marea noastra campioana va purta rochia de mireasa intr-un loc de istorie, cladirea simbol a orașului montan de mai bine de un secol. Devenita oficial doamna Iuruc (ceremonia civila a avut loc anul trecut, pe 15 septembrie), sportiva ce a atins prima poziție in clasamentul mondial WTA iși invita apropiații pe 13 noiembrie a.c. sa petreaca in selecta locație. Evenimentul va fi unul in ton cu istoria cladirii caracterizata prin linii de eleganța și rafinament, cu un dres code impus. Anul acesta sportiva de 30 de ani spera la Turneul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

