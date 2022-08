Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a castigat turneul de Mare Slem de la Roland Garros, pentru a doua oara in cariera sa, dupa ce a invins-o sambata in finala, cu 6-1, 6-3, pe americanca Corie „Coco” Gauff. Swiatek, noua stea a tenisului mondial, care a implinit saptamana…

- Tanara jucatoare americana Coco Gauff 18 ani , care va disputa sambata finala probei de simplu feminin de la Roland Garros, impotriva polonezei Iga Swiatek, numarul unu mondial, a reusit sa se califice si in finala de dublu a turneului de Mare Slem din capitala Frantei, alaturi de compatrioata sa Jessica…

- Coco Gauff are parte de un turneu de vis la Roland Garros: calificata deja in finala de simplu, sportiva in varsta de doar 18 ani a ajuns și in ultimul act al probei de dublu, alaturi de Jessica Pegula.

- Finala feminina a acestei ediții de la Roland Garros se va stabili azi, iar dintre cele patru calificate in penultimul act, Iga Swiatek, liderul WTA, e favorita clara la trofeu. Prima semifinala s-a stabilit ieri, dupa ce rusoaica Daria Kasatkina, 20 WTA, a trecut de compatrioata sa Veronika Kudermetova…

- Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, susține ca știe cine ar putea sa o invinga pe Iga Swiatek la Roland Garros și sa puna capat seriei ei incredibile de peste 30 de victorii consecutive.​

- Rusoaica Daria Kasatkina, locul 20 WTA si cap de serie numarul 20, s-a calificat, miercuri, pentru prima data in cariera in semifinalele unui grand slam, la Roland Garros. Ea a invins-o, in sferturi, cu scorul de 6-4, 7-6 (5), pe compatrioata ei Veronika Kudermetova, locul 29 WTA si cap de serie numarul…

- Simona Halep, numarul 19 mondial, s-a calificat, marți, in turul doi de la Roland Garros, dupa un meci greu, in trei seturi, impotriva nemțoaicei Nastasja Schunk, numarul 167 WTA. Halep s-a impus cu scorul de 6-4, 1-6, 6-1, dupa o ora și 48 de minute, potrivit GSP . Halep a fost incomodata de frigul…