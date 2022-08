Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Washington, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari. Constanțeanca a invins-o in primul tur pe Cristina Bucsa cu 6-3, 7-5. Cristina Bucșa este o jucatoare de 24 ani (123 WTA), nascuta la Chisinau,…

- Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Wimbledon 2022 dupa ce a invins-o pe Amanda Anisimova (20 de ani, 25 WTA). Jucatoarea romana de tenis a invins-o pe americanca, miercuri, in sferturile de finala ale turneului, scor 6-2, 6-4. Meciul a durat o ora si trei…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani, 122 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Versmold (Germania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 100.000 de dolari. In runda inaugurala, romanca a invins-o, in trei seturi, scor 6-2, 2-6, 7-5,…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Bastad (Suedia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, dupa ce a dispus de italianca Elisabetta Cocciaretto, cu 6-4, 6-2, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Simona Halep (locul 18 WTA si favorita 16) s-a calificat in sferturile turneului de la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in optimile de finala ale competiției pe iberica Paula Badosa 6-1, 6-2. In sferturile de finala, Halep va evolua cu invingatoarea dintre frantuzoaica Harmnony Tan și…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Valencia, dotat cu premii totale de 115.000 dolari, marti, dupa ce a invins-o pe sarboaica Olga Danilovic cu 6-2, 6-4, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…