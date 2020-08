Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri, pe Aeroportul Henri Coanda din Otopeni, inaintea participarii la primul sau turneu de la intreruperea competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus, ca este putin stresata, dar este convinsa in proportie de 100% ca trebuie sa joace la Praga. "Astept…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, numarul 3 mondial, a castigat sambata turneul de tenis demonstrativ Livescore Cup din apropiere de Praga. Aceasta a invins-o in finala pe conationala sa, Tereza Martincova, cu scorul de 6-2, 6-4. Pliskova s-a impus fara probleme in fata unui jucatoare clasata pe locul…