Simona Halep qualifies for eighths in Washington (WTA) Romanian tennis player Simona Halep qualified in the final eighths of the WTA 250 tournament in Washington, equipped with prizes worth 251,750 dollars, after a victory against Cristina Bucsa, with 6-3, 7-5.

