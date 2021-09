Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa de ucraineanca Elina Svitolina, cu 6-3, 6-3, duminica, la New York, in optimile de finala ale turneului US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului. Svitolina (26 ani, 5 WTA), a cincea favorita a turneului, a obtinut victoria dupa…

- Simona Halep a fost invinsa, duminica, de Elina Svitolina 6-3, 6-3 in turul 4 de la US Open 2021. Romanca urca in clasament dupa parcursul foarte bun la primul grand slam de dupa accidentarea care a ținut-o departe de teren 6 luni. Simona Halep, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12, a trebuit sa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (13 WTA) a fost eliminata duminica seara de pe tabloul principal al turneului de tenis de Grand Slam de la Flushing Meadows, fiind invinsa de sportiva ucraineana Elina...

- Simona Halep, 29 de ani, locul 13 WTA, a fost invinsa de ucraineanca Elina Svitolina, 26 de ani, 5 WTA) in optimile de la US Open 2021, scor 3-6, 3-6, a notat Gazeta Sporturilor . Jucatoarea noastra a ratat revenirea in top 10 WTA. Ucraineanca a fost mai agresiva in momentele cruciale și a reușit prima…

- Locul 43 în ierarhia WTA, Shelby Rogers a bifat în turul trei de la US Open victoria de pâna acum a carierei. Americanca a întors soarta unui meci ca și pierdut (a fost condusa cu 5-2 în decisiv de Ashleigh Barty) și s-a calificat în optimile de la Flushing Meadows…

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, locul 5 WTA si cap de serie numarul 5, a invins-o pe rusoaica Daria Kasatkina, locul 27 WTA si cap de serie numarul 25, si s-a calificat in optimi la US Open, unde va evolua contra Simonei Halep. Svitolina s-a impus, scor 6-4, 6-2, intr-o ora si 14 minute,…

- Simona Halep a invins-o pe Elena Ribakina din Kazahstan, 7-6 (11), 4-6, 6-3 , și a ajuns pentru a treia oara in cariera in turul 4 de la US Open. Meciul dintre Halep și Ribakina , din turul al treilea de la US Open 2021, a fost primul de pe Louis Armstrong Arena și a durat 2 ore și 22 de minute. Primul…

- ​Simona Halep a rezistat foarte bine din punct de vedere fizic, iar mental a avut putere sa o ia de fiecare data de la capat și sa bifeze o victorie muncita contra jucatoarei Elena Rybakina. Calificarea în optimile de la US Open a venit dupa un meci de doua ore și 25 de minute (7-6(11), 4-6, 6-3).…