Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se pregatește la Adelaide, in Australia, acolo unde va participa la primul sau turneu din aceast an, chiar in orașul natal al antrenorului Darren Cahill. Intre antrenamente, fostul lider mondial și-a facut timp și sa mearga la piața.

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) se afla in Adelaide, Australia, acolo unde se pregateșe de primul turneu al anului, care se va desfașura in perioada 13-18 ianuarie. Halep a facut o pauza de antrenamente și s-a relxat cu o vizita la piața centrala din Adelaide, orașul natal al antrenorului sau, Darren…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) se pregatește pentru turneul de la Adelaide, din Australia, care va avea loc in perioada 13-18 ianuarie. Simona Halep este in Australia, acolo unde se pregatește alaturi de Darren Cahill, antrenorul revenit alaturi de ea incepand din acest sezon. Australianul a postat…

- Simona Halep, 28 de ani, se afla in Australia, alaturi de Darren Cahill, acolo unde va debuta in noul sezon la turneul de la Adelaide, turneu Premier ce se disputa intre 13 și 18 ianuarie. Simona Halep a postat prima poza din acest sezon alaturi de Darren Cahill, antrenorul australian revenit in echipa…

- Simona Halep se afla, in aceste zile, in Australia, la Adelaide, acolo unde va participa la turneul WTA gazduit de orasul de la Antipozi. Constanteanca se antreneaza alaturi de tehnicianul sau, australianul Darren Cahill, si are de gand sa ajunga pana in fazele superioare ale competitiei. Turneul din…

- ​Simona Halep va lua parte la un eveniment caritabil organizat în Australia, înaintea turneului de la Adelaide, unde va face pereche pentru un meci la dublu cu Angelique Kerber, informeaza Mediafax.Simona Halep va începe noul sezon în a doua saptamâna a anului la turneul…

- Darren Cahill a facut anuntul pe Instagram: "Se filmeaza documentarul, baieți, se filmeaza documentarul". In imaginile prezentate de antrenorul australian, Simona Halep este filmata in timpul unui antrenament, lovind cateva mingi. Darren Cahill nu a oferit mai multe detalii legate de…

- Simona Halep efectueaza perioada de pregatire inaintea noului sezon la Dubai, unde se confrunta cu probleme legate de conditiile meteorologice, scrie romaniatv.net. Simona Halep a anulat antrenamentul de marti din cauza ploii care a inundat terenul. Chiar si asa, romanca a parut fericita ca a reusit…