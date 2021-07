Stiri pe aceeasi tema

- Pe contul ei de Instagram, Simona Halep face publica prima poza de la nunta. Simona Halep a publicat prima imagine alaturi de Toni Iuruc, dupa ce s-au casatorit, in secret, in weekend. Dani Caramihai, cofondatorul clubului Fratelli, a fost cel care i-a cununat pe Simona Halep și Toni Iuruc, potrivit…

- Saptamana trecuta s-a incheiat cu mare petrecere pentru Simona Halep și Toni Iuruc, asta deoarece aceștia s-au casatorit civil. Imediat dupa eveniment au mers sa-și aștepte invitații la vila din Izvorani, acolo unde s-au distrat cu toții pana in zori. Tenismena a publicat primele fotografii.

- Gazeta a aflat motivul real al petrecerii in care Simona Halep și Toni Iuruc au fost protagoniști in urma cu o seara. Inițial, in presa s-a propagat informația conform careia cei doi ar s-ar fi casatorit in secret și ar fi organizat vineri seara o petrece de amploare la Izvorani. Doar ca Simona și…

- Liviu Teodorescu și Iulia au parte astazi de ceremonia religioasa, dupa ce in urma cu o saptamana aceștia s-au casatorit civil. Artistul a publicat pe contul de socializare, imagini de la restaurantul unde va avea loc petrecerea de nunta. Liviu a postat pe Instagram cateva fotografii cu restaurantul…

- Simona Halep (29 ani) s-a casatorit vineri, 23 iulie 2021, cu iubitul ei, Toni Iuruc (42 ani). Dupa o relație de cel puțin doi ani și o logodna scurta, de aproximativ o luna de zile, Simona Halep s-ar fi casatorit in secret cu Toni Iuruc. Cu toate ca in ultima perioada sportiva noastra a oferit mai…

- Simona Halep, care nu participa la competitii, fiind accidentata, a felicitat-o pe jucatoarea Emma Raducanu dupa ce sportiva cu origini romane si chineze a ajuns in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, la varsta 18 ani, potrivit news.ro. Sportiva romana a postat pe Instagram o…

- Simona Halep a primit inelul de logodna! Tony Iuruc a cerut-o de soție. Cea mai cunoscuta tenismena romanca i-a spus ”DA” iubitului sau. Omul de afaceri i-a daruit un inel cu diamant. In ciuda diferenței de 13 ani dintre ei, cei doi formeaza un cuplu sudat de mai mulți ani deși mulți au crezut ca relația…

- Simona Halep (29 ani) i-a spus DA lui Toni Iuruc (42 ani)! Sportiva noastra a fost ceruta in casatorie cu un superb inel cu diamant! Simona Halep și Toni Iuruc formeaza un cuplu de mai mulți ani, cu toate ca diferența de varsta dintre ei, de 13 ani, i-a facut pe unii fani ai sportivei sa creada ca relația…