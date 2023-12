Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (25 de ani) și Elena Tanase (24 de ani) au decis sa iși sarbatoreasca iubirea chiar in ziua de Craciun. Au organizat o petrecere fastuoasa la un restaurant de lux din București. Gica Hagi a oferit și el momentul serii, atunci cand a cantat piesa „Nah Neh Nah”, de la Vaya Con Dios, alaturi…

- "Cununia civila este ceva unic, ce mi-am dorit de mic copil, sa imi gasesc jumatatea, am doua familii care ne-au susținut necondiționat de la inceput. Ne iubim, ne apreciem, ne respectam. ", a spus Ianis.Marea absența de la petrecere a fost Simona Halep, iar Gigi Becali și-a incalcat promisiunea de…

- Diplomații britanici prezenți la București se bucura de Craciun in stil romanesc, cu mancare tradiționala. Aceștia s-au delectat cu bunatați autohtone specifice acestei perioade, la o masa organizata de Ambasada Britanica la Bucuresti pentru diplomatii britanici. ”Ce ar fi Craciunul romanesc fara mancare…

- Un an 2023 și un Craciun de neuitat pentru Ianis Hagi și Elena Tanase, care s-au cununat civil la București, in zoia de Craciun. Pentru Ianis Hagi, atacantul naționalei de fotbal, dincolo de calificarea cu echipa Romaniei la Europenele de fotbal, evenimentul de astazi ii aduce și implinirea pe plan…

- David Popovici, recordmen mondial la inot, a fost pictat pe un bloc de pe Șoseaua Ștefan cel Mare din Bucuresti, anunța Comitetului Olimpic și Sportiv Roman (COSR). „David Popovici le zambește in fiecare zi celor care trec pe Șoseaua Ștefan cel Mare”, scrie, azi, pe Facebook, COSR. Conform postarii,…

- Consolidarea cladirilor cu risc seismic a revenit in discursul politic. In ultimii 30 de ani, s-au consolidat doar 26 de cladiri, 19 fiind in Bucuresti, spune ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, precizand ca ”avem viziune, avem bani, avem legislatie, dar avem nevoie si de implicarea tuturor autoritatilor…

- In timp ce premierul Marcel Ciolacu nu știa cum sa aranjeze masurile fiscale in ordonanța austeritații, conducerea Ministerului de Finanțe petrecea de mama focului, intr-o atmosfera aristocrata, intr-un local de fițe, la 50 km de București. Petrecere fastuoasa pentru șeful de cabinet al lui Marcel Boloș…