- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a reușit, sambata, una dintre cele mai importante victorii ale anului. Intr-o maniera entuziasmanta, dubla campioana de Mare Șlem a invins-o fara drept de apel pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, in turul II de la Madrid. In optimile de finala, Simona…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. Acolo va da peste Cori Gauff (18 ani, 16 WTA). Meciul va avea loc luni, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata de organizatori. Gazeta se…

- Simona Halep o infrunta azi, dupa ora 20:00, pe Paula Badosa, numarul 2 mondial, in turul secund al turneului de la Madrid. In capitala Spaniei, jucatoarea noastra a vorbit pentru GSP.ro despre colaborarea cu noul ei antrenor, Patrick Mouratoglou. Gazeta se afla la Madrid, prin intermediul specialistei…

- Simona Halep s-a calificat joi in turul al doilea al turneului de la Madrid dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang, scor 6-2, 6-3. Imediat dupa meci, Patrick Mouratoglou a postat pe Twitter un mesaj pentru noua sa eleva.

- Patrick Mouratoglou, noul antrenor al Simonei Halep, i-a fost de multe ori adversar romancei, pe vremea cand se afla in loja Serenei Williams.Pentru ca este intotdeauna o situație delicata atunci cand un antrenor iși parasește eleva pentru o rivala, Patrick Mouratoglou a ținut sa clarifice ca o aprecia…

- Patrick Mouratoglou și-a propus sa o readuca pe Simona Halep in elita tenisului, pentru ca in momentul in care o sa se retraga, sa nu aiba regrete. „Scopul este ca in ziua in care iși anunța retragerea sa iși spuna: ‘Am facut maximum, tot ceea ce aș fi putut face’. Halep a fost numarul 1, a caștigat…

- Patrick Mouratoglou este de joi noul antrenor al Simonei Halep, decizie care a fost pusa la indoiala de mai multe persoane din lumea tenisului. Dupa Andrei Pavel, Firicel Tomai, un alt fost antrenor al sportivei din Romania, a declarat ca nu da șanse mari de reușita noii colaborari.

- Simona Halep și-a ales noul antrenor de tenis, lasandu-se pe mainile competente ale lui Patrick Mouratoglou. Cu toate aceste, Ilie Nastase nu pare extrem de incantat de faptul ca tenismena originara din Constanța va fi antrenata de francezul cu origini grecești. Ce a declarat fostul lider mondial la…