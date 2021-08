Simona Halep, 29 de ani, s-a aratat impresionata de evoluția inotatorului David Popovici, 16 ani, la Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Jucatoarea de tenis i-a transmis un mesaj de incurajare, inainte de plecarea in Canada, unde va participa la turneul de la Montreal.Simona Halep l-a incurajat pe David Popovici sa munceasca in continuare, pentru ca de-abia acum incepe greul. „David este un baiat deosebit si performantele lui arata acest lucru. Ii doresc sa fie motivat in ...