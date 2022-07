Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a invins-o pe poloneza Magdalena Frech (24 de ani, locul 92 WTA), scor 6-4, 6-1, și s-a calificat in „optimile” turneului de la Wimbledon. Adversara lui Halep din optimile de finala este Paula Badosa (24 de ani, 4 WTA). Halep, campioana in 2019 la Wimbledon, a…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a calificat in optimile turneului de la Wimbledon. Romanca a invins-o in turul trei pe poloneza Magdalena Frech (locul 91 WTA) cu 6-4, 6-1. Meciul a durat o ora si sase minute. Halep a avut 18 erori nefortate fata de numai 13 ale polonezei și a reusit trei asi.…

