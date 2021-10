Simona Halep a realizat o execuție de senzație, un voleu direct printre picioare. Imaginile sunt din timpul unui antrenament și au fost postate pe rețelele de socializare. In scurt timp au devenit virale. Halep se afla in SUA, unde se pregatește intens pentru turneul de tenis de la Indian Wells. Aflata in California, romanca a facut senzație la antrenamente. A reușit un voleu de zile mari, direct printre picioare. I just found Simo on the practice courts again and she did a little tweener volley!! ???????????? pic.twitter.com/pr9J5oT8EX — Jake Kulick???? (@player3jrk) October 4, 2021 Simona Halep va…