- Simona Halep (29 de ani) va reveni in top 10 dupa US Open 2021! Simona Halep va juca in „optimile” de la US Open cu Elina Svitolina. Partida va avea loc duminica seara, la o ora care va fi anunțata mai tarziu de organizatori. Oficial locul 13 WTA, Simona a invins-o in „16”-imi pe kazaha Elena Rybakina…

- Fostul jucator de tenis Mats Wilander (57 de ani) a prefațat meciul dintre Simona Halep (29 de ani, locul 13 WTA) și Elina Svitolina (26 de ani, 5 WTA) din optimile de la US Open. Duminica, Simona Halep o va infrunta pe ucraineanca Elina Svitolina in optimile de finala de la US Open. Revenita dupa a…

- In turul III la US Open, Simona Halep a uitat de dureri si a invins-o in aproape doua ore si jumatate pe tanara si tenacea Elena Ribakina. Cuplurile cu romani trec in masa in turul II Simona Halep a castigat, ieri, un meci extrem de dificil cu sportiva din Kazahstan, Elena Ribakina (20 WTA). Ea a…

- Simona Halep (29 de ani, locul 13 WTA) o va infrunta azi pe Elena Rybakina (22 de ani, 20 WTA) in turul 3 la US Open. Duelul e primul al zilei pe arena „Louis Armstrong” și va avea loc de la ora Romaniei 18:00, liveTEXT pe GSP.ro ș televizat de Eurosport 1. Simona Halep - Elena Rybakina, liveTEXT de…

- Simona Halep, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12, va evolua, miercuri, nu inainte de ora 19.00, in turul al doilea al US Open, cu sportiva Karolina Kucoca, locul 111 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser. Acest meci este al doilea pe terenul 17, dupa intalnirea dintre ucraineanca Elina…

- Partida dintre Andy Murray și Stefanos Tsitsipas și-a respectat statutul de meci vedeta, cei doi oferind un duel spectaculos, încheiat dupa cinci seturi. Duelul de pe Arthur Ashe a avut de toate, inclusiv o acuza la adresa grecului, al treilea favorit de la US Open. Timp de patru ore și…

- In a doua semifinala de la Wimbledon, Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a trecut de Denis Shapovalov (22 de ani, 12 ATP), scor 7-6, 7-5, 7-5. Finala de la All England Club, Novak Djokovic - Matteo Berrettini, se va disputa duminica, de la ora 16:00, și va fi transmisa de Eurosport 1. Partida a durat…

- Belgia s-a calificat in optimile de finala ale turneului final al Campionatului European, dupa ce a invins, joi, la Copenhaga, cu scorul de 2-1 (0-1), echipa Danemarcei, in etapa a II-a a Grupei B din cadrul Euro-2020. Au marcat: Poulsen '2 / T. Hazard '55, De Bruyne '70. Meciul de…