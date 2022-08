Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova o va intalni pe brazilianca Beatriz Haddad Maia in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, invingatoarea urmand sa joace in finala cu castigatoarea duelului dintre romanca Simona Halep si americanca…

- Simona Halep (locul 15 mondial si favorita 15) va evolua, sambata, in semifinle la turneul de la Toronto. Jucatoarea romana de tenis o va intalni pe americanca Jessica Pegula (locul 7 WTA si cap de serie 7). Meciul este primul de pe terenul central, de la ora 20.00 și va fi transmis in direct pe Digi…

- Jucatoarea americana Jessica Pegula, locul 7 WTA si favorita 7, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto, faza in care o va intalni pe Simona Halep. Pegula a trecut in sferturile de finala de Iulia Putinteva (Kazahstan), numarul 46 mondial, scor 6-3, 6-3.…

- Simona Halep o va intalni pe Jessica Pegula in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce americanca a invins-o, vineri seara, pe kazaha Iulia Putinteva, cu 6-3, 6-3.Pegula, a saptea favorita, a obtinut victoria dupa o ora si 21 de minute.Halep…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va infrunta pe elvetianca Jil Teichmann (25 ani, 21 WTA) in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. In turul al doilea,…

- Simona Halep s-a impus, miercuri seara, scor 6-4, 6-2, in fața chinezoaicei Shuai Zhang și s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, Canada, informeaza Gazeta Sporturilor . Simona Halep s-a impus greu in primul set, dupa ce a condus cu 3-0. La 5-4 a irosit trei mingi…

- Simona Halep, locul 15 mondial, joaca miercuri in turul doi la Toronto, turneu din Canada, cu premii in valoare de 2.527.250 de dolari. Halep va evolua contra chinezoaicei Shuai Zhang, locul 45 mondial.Partida este a doua de pe terenul al doilea, fiind programata dupa meciul dintre Elena Ribakina si…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a calificat in turul doi la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA), scor 6-3, 6-2. Meciul a durat 64 de minute. In turul doi, fostul lider WTA va evolua cu Flipkens (ocupanta locului 190 in ierarhia mondiala), care a trecut…