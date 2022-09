Ample proiecte dezvoltate de catre RAJA SA prin Programul Operational Infrastructura Mare

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2014 2020 a fost semnat in data de 31.08.2018 Joi, 8 septembrie 2022, la sediul central al RAJA… [citeste mai departe]