- Simona Halep trebuie sa treaca, din nou, printr-un obstacol. Decizia in cazul acuzațiilor de dopaj, care i-au afectat cariera și au suspendat-o din activitate, a fost amanata din nou, Nu este prima data cand spotriva se confrunta cu o astfel de situație, fapt care o face sa rabufneasca de aceasta data.

- Simona Halep (31 de ani) spera ca in aceasta saptamana sa primeasca verdictul in cazul de dopaj. Acest lucru nu se va intampla, dubla caștigatoare de Grand Slam tocmai a fost anunțata ca verdictul este amanat. In urma cu aproximativ o saptamana, Simona Halep anunța intr-un interviu ca nu va primi in…

- Simona Halep a fost audiata intr-un caz de dopaj in ultima saptamana din iunie, dar verdictul intarzie sa apara. Intr-un interviu exclusiv pentru Eurosport, campioana a vorbit despre experiența audierii și despre veștile mai puțin imbucuratoare primite de la avocatul sau. Interviul complet va fi difuzat…

- Simona Halep, care a fost audiata in cazul sau de dopaj in ultima saptamana din iunie, a declarat intr-un interviu pentru Eurosport ca avocatul sau i-a spus ca pana la finalul acestei luni nu o sa primeasca decizia. “A fost un caz destul de dificil. Acolo, la audieri, echipa mea a fost extraordinara…

- Simona Halep aștepta un verdict in cazul procesului sau de dopaj, dupa ce a fost audiata de tribunalul independent Sport Resolutions, de la Londra Ea ar fi trebuit sa primeasca un raspuns la jumatatea lunii iulie. Din precizarile recente ale instanței, Simona Halep este nevoita sa mai aștepte pana cand…

- Simona Halep va afla curand verdictul in dosarul in care este acuzata de dopaj. Toate semnele indica acest lucru. Organizatorii US Open 2023 au inclus-o pe lista preliminara și este prima competiție din acest an la care se intampla așa ceva, iar doi jurnaliști germani au informații ca verdictul o sa…

- Publicația spaniola Marca anticipeaza o suspendare de doi ani pentru Simona Halep, jucatoarea care a fost audiata saptamana aceasta la Londra, de catre forul independent Sports Resolution, in cazul de dopaj nesoluționat de mai bine de opt luni. Simona Halep a avut parte, in sfarșit, de audierea mult…

- Tensiune maxima in procesul in care Simona Halep este acuzata de dopaj. Potrivit digisport.ro, sportiva a fost deja audiata ieri și astazi, la tribunalul internațional sportiv din Londra, scrie digi24.ro.