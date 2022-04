Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani) a declarat ca a fost afectata trei luni dupa finala pierduta la Roland Garros, 2017, in fata letonei Jelena Ostapenko. ”Inainte de a castiga primul Grand Slam, am pierdut o alta finala la Roland Garros. Conduceam meciul, a fost cel mai deprimant moment din viata mea. Trei luni…

- Simona Halep (30 de ani) a declarat ca a fost afectata trei luni dupa finala pierduta la Roland Garros, 2017, in fata letonei Jelena Ostapenko. ”Inainte de a castiga primul Grand Slam, am pierdut o alta finala la Roland Garros. Conduceam meciul, a fost cel mai deprimant moment din viata mea. Trei luni…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a marturisit ca finala pierduta la Roland Garros 2017, in fața Jelenei Ostakeno (24 de ani, 11 WTA), i-a provocat o depresie. Simona Halep a cucerit primul titlu de Grand Slam in a 4-a finala jucata, la Roland Garros 2018. Sportiva din Constanța marturisește ca cel…

- Simona Halep are in palmares doua titluri de Grand Slam, dar nu i-a fost deloc ușor sa il obțina pe primul. Fosta lidera mondiala a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut dupa ce a fost invinsa de Jelena Ostapenko in finala de la Roland Garros 2017.

- Simona Halep (31 de ani, 20 WTA) va colabora in perioada urmatoare cu Patrick Mouratoglou (51), fostul antrenor al Serenei Williams (40 de ani, 246 WTA). Vestea ridica un semn de intrebare: va mai reveni Serena in circuit? In ultimul deceniu, Mouratoglou a avut cea mai de succes colaborare a sa, cu…

- Simona Halep, decizie crunta dupa Australian Open. Fostul lider mondial a luat o hotarare drastica dupa ce a pierdut in optimi in primul turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea din Constanța a acuzat caldura din timpul partidei cu Alize Cornet, dar a fost nemulțumita și de lipsa incurajarilor dinspre…

- Știri de ultima ora despre Simona Halep la Australian Open 2022, primul Grand Slam al anului. Simona Halep incearca sa caștige la Australian Open 2022 un nou titlu de Grand Slam, dupa cele de la Roland Garros și Wimbledon;Jucatoarea noastra vine dupa un 2021 mai puțin productiv, in care accidentarile…

- Dupa ce s-a impus in turneul de la Melbourne, premergator Australian Open, Simona Halep este pregatita de lupta pentru primul trofeu de Grand Slam la Antipozi. Locul 15 mondial va incerca sa cucereasca al treilea mare titlu al carierei, dupa Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. ...