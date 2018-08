Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Cincinnati, dupa ce s-a impus in fata australiencei Ashleigh Barty, in optimi cu 7-5, 6-4, si a ucrainencei Lesia Turenko cu 6-4, 6-1. In penultimul act o va intalni pe invingatoarea dintre Madison Keys si Arina Sabalenka. Simona…

