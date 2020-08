Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a inscris luni pentru US Open 2020, dar participarea sa la New York ramane in dubiu. Romanca nu a anuntat inca nimic oficial si s-ar putea retrage daca riscurile legate de pandemia de coronavirus raman mari. Totusi, sunt din ce in ce mai multe semnale ca Simona si-ar fi schimbat opinia…

- Simona Halep se judeca cu Fiscul iar judecatorii par ca se joaca cu nervii Simonei. Ea a fost chemata la proces cu doar cateva zile inainte de un turneu important. Simona Halep probleme cu justiția din Romania. Ce i-au facut judecatorii Simona Halep se judeca cu Fiscul și contesta executarea silita…

- Antrenorul Simonei Halep, australianul Darren Cahill, a afirmat, intr-o discutie publicata de Tennis Australia, ca i-ar placea sa fie ca o ''voce a lui Dumnezeu'' pentru jucatoarea romana in timpul antrenamentelor acesteia, la care asista prin intermediul unei aplicatii video.…

- Simona Halep a declarat ca protocoalele impuse de organizatorii de la US Open sunt foarte dificile și a mentionat ca este posibil sa nu participe la ediția din acest an a turneului de la Flushing Meadows. Astfel, numarul 2 WTA se alatura altor sportivi importanți (Ashleigh Barty, Rafael Nadal, Novak…

- Darren Cahill (54 de ani), antrenorul Simonei Halep (28 de ani, 2 WTA) a dezvaluit ca a fost refuzat de sportiva noastra in momentul in care australianul i-a propus o metoda de economisire a banilor cheltuiți pe taxe și impozite. Cahill i-a sugerat Simonei sa-și schimbe rezidența, insa s-a lovit de…

- Al doilea mandat al lui Darren Cahill în postura de antrenor al Simonei Halep a adus o semifinala la Australian Open și titlul de la Dubai (desigur, nu trebuie luat din merit nici lui Artemon Apostu-Efremov. Într-un interviu pentru Digisport, australianul a precizat care sunt ultimele progrese…

- Darren Cahill a vorbit despre legatura puternica pe care o are cu Simona Halep, pe care o antreneaza din 2016. Acesta a ajutat-o sa castige titlul la Roland Garros. Antrenorul australian spune ca...