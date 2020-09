Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 29 de ani, locul 2 mondial, s-a calificat in turul doi al turneului Roland Garros, chiar de ziua ei. In runda inaugurala, romanca a trecut de spaniola Sara Sorribes Tormo, 23 de ani, locul 70 WTA, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat 1 ora și 22 de minute.Partida s-a disputat pe arena „Philippe…

- La Paris a avut loc tragerea la sorți pentru tabloul principal al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. La feminin, Simona Halep, locul doi mondial, este favorita 1 a turneului, in lipsa australiencei Ashley Barty, și poate intalni in turul doi o alta jucatoare din Romania,

- Irina Begu s-a calificat, marți, in turul secund al turneului de tenis de la Roma, dupa ce a invins-o in runda inaugurala, cu 6-2, 6-2, pe italianca Elisabetta Cocciaretto. In urmatoarea faza a competiției, Begu o va avea ca adversara pe britanica Johanna Konta. Simona Halep, principala favorita, este…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a ajuns in finala dupa ce a eliminat-o pe Irina Begu, in timp ce Elise Mertens s-a impus in fata sportivei din Cehia Kristyna Pliskova. Simona Halep are 3-1 in intalnirile directe cu sportiva belgiana, ultima avand loc in acest an, in optimi la Australian Open, cand…