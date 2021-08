Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost eliminata in turul secund al turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii in valoare totala de 1.835.490 de dolari, fiind invinsa in trei seturi, 6-1, 5-7, 4-6, de americanca Danielle Collins, dupa aproape trei ore de joc.

- Mai poate Simona Halep?! Romanca a pierdut la WTA Montreal primul meci oficial disputat dupa 3 luni de pauza. La revenirea in circuit, numarul 13 mondial a avut ghinionul sa o intalneasca pe americanca Danielle Collins, aflata in forma carierei. Partida a fost una foarte disputata și s-a incheiat dupa…

- Cele mai bune jucatoare de tenis din lume, mai puțin Ashleigh Barty și Naomi Osaka, se reunesc pentru primul mare turneu al sezonului de hard nord-american: WTA Montreal (Canada), competiție la care Simona Halep se simte foarte, foarte bine. Romanca e și in acest an printre favoritele la victoria finala,…

- Simona Halep a facut anunțul trist inainte de turneul de la Montreal. Numarul 13 WTA incearca sa revina in circuitul mondial in Canada. Halep va juca direct in turul 2 cu invingatoarea din partida Danielle Collins (36 WTA) – Jil Teichmann (65 WTA). Va fi primul meci oficial pentru jucatoarea din Constanța…

- Simona Halep și-a aflat traseul de la WTA Montreal. Are primul tur liber, iar in cel secund va da peste americanca Danielle Collins sau peste elvețianca Jil Teichmann. Traseul Simonei Halep la turneul din Canada este unul extrem de dificil. In turul 3 i-ar putea ieși in cale rusoaica Anastasia Pavlychenkova…

- Tennis player Simona Halep, world number 10, said on Thursday morning, before leaving for Canada to compete in the National Bank Open 2021 tournament, that she has recovered from a torn muscle, adding that the recent past, when she had to retire from Roland Garros, Wimbledon and the Olympics, was…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse a fost invinsa de americanca Danielle Collins, principala favorita, cu 6-4, 6-2, duminica seara, in finala turneului WTA de la Palermo, dotat cu premii totale de 189.708 euro. Ruse (23 ani, 137 WTA) a incheiat astfel o serie senzationala de 13 victorii…

- Bianca Andreescu anunta ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jucatoarea canadiana de tenis a luat aceasta decizie „din cauza tuturor provocarilor generate de pandemie”. Sportiva spune ca spera sa reprezinte Canada la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. „Visez sa reprezint Canada…