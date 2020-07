Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 iunie 2018, Simona Halep iși implinea visul de a caștiga un trofeu de Mare Șlem. Devenea astfel a doua jucatoare din Romania, dupa Victoria Ruzici, triumfatoare la Roland Garros, dupa o finala de vis in care o invingea pe americanca Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1.

- Simona Halep sarbatorește doi ani de la primul sau titlu de Grand Slam. Se intampla pe 9 iunie 2018, la Roland Garros, dupa o finala contra americancei Sloane Stephens. Constanteanca, atunci in varsta de 26 de ani, se impunea dupa doua ore si trei minute, scor 3-6, 6-4, 6-1, si devenea prima reprezentanta…

- Halep a devenit in 2018 a doua romanca invingatoare pe zgura pariziana. Un succes așteptat, care fusese prefațat de finalele disputate in 2014 și 2017 In perioada 24 mai-7 iunie ar fi trebuit sa se desfașoare turneul de la Roland Garros, amanat insa din cauza pandemiei de COVID-19. ...

- Campioana la Roland Garros și Wimbledon, Simona Halep a fost invitata lui Adi Moisescu la podcastul Bancii Transilvania, BT Talks.Halep a abordat subiectele variate din cariera, cum ar fi inceputul emotiv de cariera, lupta mentala pe care fiecare sportiv de elita o duce pentru a deveni mai bun și clipele…

- Simona Halep, numarul 2 in clasamentul WTA, a anuntat intr-un interviu ca se va retrage din activitate in momentul in care va iesi din top 10 mondial. Totodata, romanca a subliniat faptul ca 2-3 ani va mai putea sa joace la nivel inalt. „Am avut senzatia asta ca am obosit in ultima perioada. Au fost…

- Virginia Ruzici a fost prima jucatoare din Romania care a reușit sa se impuna in turneul de la Paris, dupa o finala caștigata in fața iugoslavei Mima Jausovec In perioada 24 mai-7 iunie era programat turneul de la Roland Garros, amanat insa din cauza pandemiei de COVID-19. Gazeta va ofera in schimb…

- Roland Garros, turneul la care Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) este vazuta favorita de cei mai mulți specialiști, are mari șanse sa joace in perioada septembrie-octombrie. Guy Forget, directorul de la Roland Garros, a vorbit despre turneul de Grand Slam de pe zgura de la Paris, care trebuia sa aiba…

- Simona Halep a avut parte din izolare de o discuție interesanta în cadrul vodcastului Eurosport, Tennis Legends. Campioana de la Wimbledon a dialogat cu Mats Wilander și Boris Becker, dar și alaturi de idolul copilariei - Justine Henin. Campioana din Belgia i-a oferit Simonei sfaturi importante…