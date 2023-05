Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat pe rețelele de socializare, luni seara, ca ITIA (Agentia Internationala de Integritate a Tenisului) a cerut o noua amanare a audierii in cazul sau de dopaj (trebuia sa aiba loc pe 28 mai).

- Halep, „harțuire de neconceput”, afirma Mouratoglu. Antrenorul francez Patrick Mouratoglou a luat atitudine, prin intermediul unui comunicat publicat pe Twitter, dupa ultimele dezvaluiri legate de cazul Simonei Halep, care a fost acuzata de Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) de…

- Simona halep este acuzata din nou de dopaj, de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, care a descoperit nereguli in pașaportul biologic al sportivei.Acuzațiile sunt separate de cele din octombrie 2022, cand a fost depistata cu Roxadustat, la US Open, in august anul trecut. ”Agenția Internaționala…

- La luni bune dupa ce Simona Halep a picat un test antidoping la US Open 2022, ITIA (Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului) vine cu o noua acuza in cazul fostei lidere WTA. Vorbim despre „neregularitați” in pașaportul biologic.

- „Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) confirma ca jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost acuzata de incalcare suplimentara si separata a Programului... The post Simona Halep, acuzata de a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza „neregulilor in pasaportul sau…

- Simona Halep s-a aparat dupa ce ITIA (n.r. Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului) a acuzat-o vineri de nereguli in pașaportul sau biologic (ABP), iar reacția antrenorului Patrick Mouratoglou nu a intarziat sa apara.

- Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat vineri ca Simona Halep a fost acuzata de o incalcare suplimentara a programului antidoping, legata de pașaportul sau biologic.

- Ilie Nastase (76 de ani) a vorbit despre situația complicata in care se afla Simona Halep. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la US Open 2022. Jucatoarea noastra a fost informata despre testul…