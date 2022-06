Simona Halep a primit cel mai tare cadou la Cluj. Un BMW electric de 100.000 de euro Simona Halep se afla la Cluj unde a participat la meciul de retragere a lui Horia Tecau. Aflata in Cluj, Halep a primit un cadou special, un BMW electric de 100.000 de euro. „Cum sunt la volan? Exact ca pe terenul de tenis!”, a glumit Halep, citata de sport.ro. Simona Halep a devenit imaginea constructorului german de automobile, la fel ca Gica Hagi. „Ma bucur mult sa fiu alaturi de idolul meu, Gheorghe Hagi. Incerc toate mașinile pentru ca sunt pasionata de automobile și imi place sa le conduc”, a mai spus Halep. Simona Halep și Automobile Bavaria Group au semnat un parteneriat de imagine, bazat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

