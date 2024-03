Stiri pe aceeasi tema

- In așteptarea verdictului de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, Simona Halep (32 de ani) a recurs la o schimbare de look, vopsindu-se șaten inchis. In aceasta luna, intre 7 și 9 februarie, Simona Halep a avut parte de audierile la TAS in cazul de dopaj pentru care s-a ales cu o suspendare de 4 ani.…

- Simona Halep a dat in judecata compania canadiana Quantum Nutrition, care a livrat suplimentul contaminat cu Roxadustat si care a dus la suspendarea ei pentru dopaj. Sportiva a deschis procesul impotriva firmei canadiene la un tribunal din New York, informeaza agentia Reuters, citata de News.ro.Simona…

- Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a emis un comunicat cu privire la audierea Simonei Halep (32 de ani). Simona Halep s-a prezentat timp de 3 zile in fața judecatorilor de la TAS. Dubla campioana de Grand Slam spera sa obțina o reducere a suspendarii de 4 ani, primita in cazul de dopaj.…

- Audierile Simonei Halep la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) au inceput astazi, la ora 10:30, ora Romaniei # Sunt preconizate sa se incheie pe 9 februarie, in jurul orei 16:30 # Completul de judecata este compus din Annabelle Bennett (Australia), președinte, Jeffrey G. Benz (SUA) și Ulrich Haas (Germania)…

- Celebrul avocat american Howard Jacobs, care a aparat numeroși sportivi in cazuri de dopaj, inclusiv pe Maria Șarapova și pe Lucian Bute, o va apara pe Simona Halep la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) din Elveția, in audierile care incep miercuri, 7 februarie, a relatat Euronews Romania.Howard Jacobs…

- Simona Halep nu a avut cel mai bun an din cariera, fiind suspendata pe o perioada de 4 ani pentru testul pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022. Ea așteapta sa fie audiata de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, in perioada 7-9 februarie 2024. In acest context, sportiva cu doua titluri de…

- Simona Halep a urcat in varful tenisului mondial, caștigand doua titluri de Grand Slam pe parcurs. Dar acum duce lupta vieții ei, dupa ce a fost gasita vinovata ca a luat medicamente de stimulare a performanțelor. Peste mai puțin de doua luni, Simona Halep merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv…

- Intr-un preview al unui interviu ce urmeaza sa fie publicat vineri, 13 decembrie de Euronews Romania, Simona Halep, 32 de ani, a declarat ca menținerea suspendarii de 4 ani din tenis ar insemna finalul carierei, relateaza Gazeta Sporturilor. Halep suspendata 4 ani pentru dopaj, va fi audiata in perioada…