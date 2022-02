Simona Halep se pregatește in aceasta perioada pentru turneele de la Dubai, 14 – 19 februarie, și Doha, 20 – 26 februarie, dar fara un antrenor. Sportiva din Romania a decis sa-i dea afara pe Daniel Dobre și Adrian Marcu dupa Australian Open, unde a ajuns in optimile de finala, faza in care a fost invinsa de Alize Cornet, și, cel puțin deocamdata, nu s-a ințeles cu un alt antrenor. Pentru cele doua turnee la care și-a anunțat prezența in februarie, Simona Halep se ințelesese cu William Birau, care urma sa-i fie sparring partener in antrenamente, insa a decis sa renunțe la angajament dupa doar…