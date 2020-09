Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a trecut in semifinale, duminica, de Garbine Muguruza, scor 6-3, 4-6, 6-4. "Muguruza este o jucatoare foarte, foarte dificila. Este intotdeauna o senzație placuta sa caștigi impotriva ei. Știu ca am avut multe șanse sa inchid mai rapid meciul, poate chiar și mai ușor, dar ea nu…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a vorbit dupa victoria cu Garbine Muguruza (26 de ani, 17 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-4, din semifinalele de la Roma. In cealalta semifinala de la Roma, Karolina Pliskova (28 de ani, 4 WTA) o infrunta pe Marketa Vondrousova (21 de ani, 19 WTA), de la ora 18:00;Finala de la…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat, duminica, in finala turneului de categorie Premier 5 de la Roma, dupa ce a invins-o, cu scorul 6-3, 4-6, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 17 WTA si cap de serie numarul 9. Este finala cu numarul 39 din cariera, a treia consecutiva…

- SIMONA HALEP GARBINE MUGURUZA LIVE STREAM VIDEO ONLINE ROMA 2020. SIMONA HALEP (28 de ani, 2 WTA) si GARBINE MUGURUZA (26 de ani, 17 WTA) s-au intalnit de sase ori pana acum, bilantul fiind favorabil ibericei, scor 4-2. Romanca a castigat insa cele doua meciuri disputate pe zgura. Simona Halep -…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Roma, dupa abandonul Iuliei Putintevam care s-a dat batuta mai devreme. Halep va juca in semifinale cu Garbine Muguruza (duminica, ora 13:00, Digi Sport 1) Romanca, numarul 2 mondial, s-a calificat sambata in semifinalele turneului WTA de la…

- Simona Halep a trecut fara probleme de primul meci din turneul de la Roma și a acces in optimi. Victoria impotriva italiencei Jasmine Paolini s-a petrecut in doua seturi, 6-3 și 6-4. Numarul doi mondial a avut nevoie de o ora și 20 de minute pentru a o invinge de italianca aflata pe locul 99 in clasamentul…

- Simona Halep a declarat sambata, dupa victoria din meciul cu Irina Begu, de la Praga, ca se bucura de faptul ca a ajuns in finala la primul turneu disputat dupa pandemia de coronavirus."Ea a jucat bine (n.r. - pana la 6-5 pentru Begu in setul I), domina meciul, eu nu jucam cel mai bun tenis.…

- Simona Halep a declarat ca se simte in siguranța in Praga și ca va decide participarea la US Open dupa ce va incheia turneul din capitala Cehiei, potrivit treizecizero.Simona Halep anunta ca obiectivul ei in Cehia este sa adune victorii. Romanca o va intalni pe Polona Hercog in primul tur. "Intr-un…