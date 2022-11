Stiri pe aceeasi tema

- O persoana cu dizabilitați a fost alungata de reprezentanții unui local din București, fiindu-i interzis accesul cu un caine insoțitor, deși legea este foarte clara in aceasta privința.

- Simona Gherghe și-a manifestat revolta fața de cazul, recent aparut in presa, al invațatoarei din București, care și-a facut eleva «analfabeta». Prezentatoarea TV a criticat dur atat sistemul de invațamant, cat și parinții care susțin astfel de practici din partea dascalilor, noteaza click.ro. ”Nu ințeleg…

- Cazul unei invațatoare din București a aparut in atenția presei, dupa a fost facuta publica o inregistrare in care aceasta o jignește pe o eleva, spunandu-i ca este alfabeta. Acest caz a ajuns și in atenția Simonei Gherghe, care a ramas marcata de comportamentul invațatoarei, astfel ca și-a exprimat…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de ANPC, in cadrul programului Academia Comisarilor – care vizeaza specializarea tinerilor comisari ai institutiei, a fost verificat restaurantul Trattoria Monza, din sectorul 3 al Capitalei, administrat de operatorul economic Max Estate SRL. In urma…

- Este sarbatoare mare in familia Gabrielei Cristea. Victoria, fiica cea mare a prezentatoarei TV, a implinit frumoasa varsta de 5 ani. Iata ce mesaj emoționant i-a transmis mama sa pe rețelele sociale.

- Sarbatoare mare in familia Mirelei Vaida! Prezentatoarea TV de la Acces Direct și soțul ei sarbatoresc astazi 13 ani de casnicie de cand și-au unit destinele in fața ofițerului de Stare Civila. Artista a postat o imagine emoționanta pe rețelele de socializare, dar și un mesaj cu privire la eveniment.

- Dan Petrescu este din nou furios. CFR Cluj a pierdut pe teren propriu duelul cu Sivasspor, dar antrenorul a aruncat resposabilitatea eșecului in spatele arbitrilor. „Bursucul” a spus ca echipa lui ar fi trebuit sa primeasca trei lovituri de la 11 metri și ca i-a fost anulat și un gol. Dan Petrescu,…

- Astazi este o zi extrem de importanta pentru familia Andreei Esca. Fiica prezentatoarei TV a implinit frumoasa varsta de 22 de ani, iar vedeta nu a putut sa nu ii lase un mesaj emoționant cu aceasta ocazie. Mandra tare de fiica ei, Andreea Esca a postat cateva imagini cu Alexia Eram la care atașat și…